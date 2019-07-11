反修例期間港人抑鬱比率達9.1%　梁卓偉：社會現「精神健康疫症」 (14:36)

香港大學李嘉誠醫學院公共衛生學院「愛+人」隊列研究團隊，從2009年起開始為期10年的研究，在2009年3月至今年7月7日期間，第一輪共訪問1.7萬人，其後從第一輪受訪者中抽出逾1000名受訪者共作8次調查，以病人健康問卷-9（PHQ-9）評估出疑似患有抑鬱症和自殺想法的患病率。

結果發現，可能出現抑鬱症的患病率由2011至2014年的1.3%基線，至2014年佔領運動期間升至5.3%，而2017年9月升至6.1%，於最近6月至7月反對修訂《逃犯條例》期間更上升至9.1%。在潛在自殺想法方面，由2011至2014年基線的1.1%，增至3.6%，今年6至7月期間更升至4.6%，有自殺想法的比率比佔領期間增加3.5個百分點。

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