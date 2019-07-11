涉強姦女網友罪成囚5年半　休班警上訴得直 (14:08)

休班警於2016年6月透過網絡遊戲聚會認識女網友，二人外出時，休班警被指將酒醉的女方帶到時鐘酒店強姦，女方事後懷孕及墮胎。休班警在錄影會面時辯稱遭受女方勒索，才招認強姦。休班警早前被裁定強姦罪成，判囚5年半。他不服定罪提出上訴，上訴庭今（7日）裁定他上訴得直，指原審法官未有就他稱被迫招認而適當引導陪審團，下令撤銷定罪，控方可在14日內申請重審案件，上訴人仍繼續還押。
上訴人李偉嘉（31歲）一方上訴時指出，若事主以不當手段迫使上訴人招認，原審法官應指示陪審團不必理會該些招認，否則會損害上訴人的緘默權，令審訊不公。
上訴庭又以終審法院曾引用的Mushtaq案例中的原則指出，若被告可能在受壓迫下招認，法官應指示陪審團摒棄被告招認為證據，不應再指示陪審團去決定有關招認是否真實。
上訴庭認為，事主向上訴人追問真相時，不但向他訛稱已報警，更威嚇上訴人若仍否認強姦，會再向警方投訴，上訴人在這些情况下承認強姦事主。原審法官亦同意事主做法可構成壓迫行為，但在引導陪審團時，仍強調要考慮招認是否屬實，若不肯定是否屬實時，陪審團才摒棄考慮該些招認。
上訴庭指出，原審法官的指引不符合要求，陪審團的有罪裁決不穩妥，裁定上訴得直，撤銷上訴人定罪。上訴庭另下令控方可在14日內申請重審案件，而上訴人須繼續還押，等候法庭進一步指示。
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