【逃犯條例】 政府澄清大埔連儂隧道「不清牆」 (17:10)

地政總署表示，明日將聯合民政事務處、香港警務處等其他4個政府部門，於大埔區採取清理行動，接管及移走違例停泊的單車，因此在大埔墟港鐵站附近，包括現時「連儂隧道」的位置，就違例停泊單車張貼通知。據了解，若非涉及個人資料，警方一般不會清理隨街標貼，明日沒有相關行動安排。政府消息人士指出，地政署撕走了隧道內其中一張告示，以免誤會地政會「清牆」。

多名警員昨凌晨時分，到大埔墟車站外的「連儂隧道」，撕走印有警員個人資料的紙張，事件引起網民熱議。

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