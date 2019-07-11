【逃犯條例】 政府澄清大埔連儂隧道「不清牆」 (17:10)

大埔墟港鐵站外的「連儂隧道」昨（10日）出現多張地政署告示，勒令任何人士在7月12日前停止佔用隧道欄杆及附近土地，有市民懷疑當局要清走「連儂牆」。地政總署今（11日）回覆表示，明日計劃聯合其他政府部門，在大埔區清理違例停泊的單車。政府消息人士表示，只是平常針對違泊單車的跨部門行動，不會「清牆」。
地政總署表示，明日將聯合民政事務處、香港警務處等其他4個政府部門，於大埔區採取清理行動，接管及移走違例停泊的單車，因此在大埔墟港鐵站附近，包括現時「連儂隧道」的位置，就違例停泊單車張貼通知。據了解，若非涉及個人資料，警方一般不會清理隨街標貼，明日沒有相關行動安排。政府消息人士指出，地政署撕走了隧道內其中一張告示，以免誤會地政會「清牆」。
多名警員昨凌晨時分，到大埔墟車站外的「連儂隧道」，撕走印有警員個人資料的紙張，事件引起網民熱議。
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