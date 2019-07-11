【何志平案】何志平4理由上訴求撤罪　稱涉案金錢非美國匯出 (12:52)

何志平一方在上訴書中指出，何志平在案發時是代表位於上海和香港機構行事，並非代表與美國相關機構行事。

此外，何志平一方認為案中涉及金錢，並非由美國匯出，亦不是在美國接收，只是經美國匯款，認為僅僅經美國匯款，不足以構成罪行。

案件在審訊期間，控方證人、塞內加爾前外長加迪奧（Cheikh Gadio）作供時表示，知悉何志平向乍得總統提供裝有200萬美元現金禮盒，惟並沒有親眼看到何志平送現金。何志平一方今次亦針對此提出上訴，認為加迪奧證供只是傳聞證供。

何志平一方的最後一項上訴理據，是控方提出的7項控罪，部分不能同時提出作檢控。

何志平現時在紐約服刑，法庭暫時未有指示將於何時處理上訴。根據資料，該上訴庭在去年處理案件時間的中位數是「10.9個月」。

何志平代表律師此前預計，扣除何志平早前還押的16個月，料何約十多個月後可出獄。記者翻查美國聯邦監獄局網站，何志平預料於明年6月29日獲釋。

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