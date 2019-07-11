【逃犯條例】林鄭倡改組青發委　民建聯委員稱對政府失望 (10:50)

民建聯林琳認為，政府過分簡單去解釋事情，只點出是青年問題，「作爲建制派，我是好失望」，強調政府應加強溝通，又表示開設社交平台帳戶不代表「很潮」。百萬人上街示威後，各大建制政黨曾出聲明支持修訂《逃犯條例》，被問及民建聯的領導曾是否有錯，林琳稱「你可以話做錯，但當時作爲一個政黨，它當時的考量不單是做和不做」。

民主黨吳思諾則認為，特首提議改組青發委，是把責任推卸到青年人身上。她同意青發委有改組的空間，但表示改組不是解決現時問題的辦法。吳思諾指出，帶頭反對修例的有大律師公會等團體，此外現在於金鐘絕食的陳伯已73歲，說明「這並非年輕人的訴求問題，而是全港性的訴求問題」。

針對青發委的改組建議，兩人均同意設立開門會議，在社交媒體上直播會議。吳思諾更表示，政府應當把權力下放，讓青發委委員自行提出要討論的議題。

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