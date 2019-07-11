【逃犯條例】林鄭倡改組青發委　民建聯委員稱對政府失望 (10:50)

特首林鄭月娥周二（9日）提議，改組「青年發展委員會」和運作模式，收集民意。兩名分別是民建聯及民主黨的青發委成員今早（11日）在商台節目上表示，改組並非解決問題的辦法。
民建聯林琳認為，政府過分簡單去解釋事情，只點出是青年問題，「作爲建制派，我是好失望」，強調政府應加強溝通，又表示開設社交平台帳戶不代表「很潮」。百萬人上街示威後，各大建制政黨曾出聲明支持修訂《逃犯條例》，被問及民建聯的領導曾是否有錯，林琳稱「你可以話做錯，但當時作爲一個政黨，它當時的考量不單是做和不做」。
民主黨吳思諾則認為，特首提議改組青發委，是把責任推卸到青年人身上。她同意青發委有改組的空間，但表示改組不是解決現時問題的辦法。吳思諾指出，帶頭反對修例的有大律師公會等團體，此外現在於金鐘絕食的陳伯已73歲，說明「這並非年輕人的訴求問題，而是全港性的訴求問題」。
針對青發委的改組建議，兩人均同意設立開門會議，在社交媒體上直播會議。吳思諾更表示，政府應當把權力下放，讓青發委委員自行提出要討論的議題。
逃犯條例 相關報道：
相關字詞﹕青年發展委員會 民建聯 民主黨 改組 林琳 吳思諾 逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 影響 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 移交逃犯內地 中港移交逃犯 立法會 社評 香港引渡協議國家 保安局 秘書處 遊行 二讀 樓市 反修例 反修例遊行 林鄭 林鄭月娥 政府