牛頭角「連儂牆」義工打不還手　男子被控傷人19日提堂【短片】 (19:30)

【13:07】立法會議員鄺俊宇凌晨3時許到觀塘聯合醫院了解，事後在社交網站講述事件時多次表示「好嬲」，又稱麥男雖然很「硬淨」，但遇襲事件令人髮指，形容麥男為「好好嘅香港人」。鄺俊宇稱，麥男在醫院對話時表示「無事」，反而擔心在場其他人安危，「一拳不回」是因為不想被對方有藉口指兩人正在打架。

鄺俊宇稱襲擊者「拳拳到肉」，直斥「人渣」，隔空質問對方「你知唔知咁樣你會打死人」，認為不能夠襲擊其他人而無後果。鄺俊宇懇請警方全力調查，不能輕輕放過施襲者，亦會去信警務處長，希望警方重視暴力事件。

【11:26】《逃犯條例》修訂風波引發連串示威活動地區化，市民於多區設「連儂牆」表達意見，惟位於牛頭角的「連儂牆」今（11日）凌晨發生暴力事件。

有市民於淘大花園往觀塘道橋底開設「連儂牆」，兩邊牆身貼滿貼紙，有義工在場協助保護。至今凌晨零時許，一名身穿灰色上衣的46歲姓黃男子突然出現撕毁牆上貼紙，65歲姓李老翁及36歲姓麥義工即時阻止，黃漢突然向李伯揮拳，又不斷以粗言辱罵麥男「搞革命」。

麥男未有反駁及沒有動手，豈料黃漢向麥男頭部連揮4拳，麥男一度被擊倒在地，及後站起來與黃漢理論。黃漢不斷質問麥男有否養家，又聲稱自己醉酒可以為所欲為，其間斷斷續續向麥男頭部揮9拳。麥男把雙手放在身後沒有還手，亦沒有閃避，直至警方到場，黃漢涉嫌傷人被捕，李伯及麥男則清醒送院治理。

事後，有市民修復「連儂牆」，「連儂牆」已回復原狀。

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