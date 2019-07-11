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2019年7月11日星期四
地球之友前經理虛報學歷 判240小時社服令 (12:10)
林鄭取消出席母校音樂劇活動 (11:45)
男子破壞牛頭角「連儂牆」涉傷人被捕 義工打不還手 (11:26)
稱通識IES不可或缺 文憑試狀元：訓練思維 學做專題技巧 (10:59)
【逃犯條例】林鄭倡改組青發委 民建聯委員稱對政府失望 (10:50)
立法會取消紅色警示 梁美芬憂安全問題 (10:40)
將軍澳醫務所遭淋油寫「庸醫」 (10:24)
【逃犯條例】陳方安生：若林鄭繼續不理市民心聲 遲早有人要求「人頭落地」 (09:49)
多雲有驟雨 最高31度 (07:15)
【逃犯條例．短片】油塘站外「連儂牆」爆衝突 (23:20)
【DSE放榜】聽障生考獲4科5** 盼日後研發聽力設備助人 (22:17)
【逃犯條例】大埔「連儂隧道」警撕走含警員資料紙張 稱違私隱例 (21:35)
【逃犯條例】張超雄加入馬拉松絕食 召集人憂首批絕食者捱不住 (21:28)
【DSE放榜】聯招改選 善用JUPAS網查看課程收生數據（附教學） (21:18)
【逃犯條例】輕生者友人：盼示威者各司其職 留得青山在 (20:38)
粵政府3年規劃重提「港深快軌」 團體質疑計劃翻生 (20:28)
跑馬地寶血幼稚園石圍角小學 52人染急性腸胃炎 (20:02)
飲水機藏300萬元海洛英 3男被捕 (19:26)
女子於IG誹謗稱另一女子離婚整容 區院判賠償6萬元 (19:04)
私院低收費病牀使用率低 申訴專員主動查政府監察推廣可否改善 (18:51)
【逃犯條例】基金發起眾籌 委託鍾庭耀研究修例民情 (18:51)
數碼港商場改裝電競場地 耗資5000萬 (18:39)
明愛推軟餐食譜重現傳統中菜 熟悉味道助長者重拾胃口 (17:57)
【DSE放榜】華仁生曾患抑鬱 冀當幼師傳播正面態度 (17:54)
【DSE放榜】文憑試狀元看時事 (17:53)
訛稱邀二胡大師表演 音樂機構女董事判服務令 (17:25)
西九高鐵新增14站 汕頭肇慶今起直達香港 (17:24)
林鄭出席南丫島圖書館開幕禮 罕有沒邀請傳媒採訪 (17:09)
林鄭10月發表第三份施政報告 今起諮詢公眾 (17:02)
港鐵公司宣布加薪 加幅2.1%至6.3% (16:49)
涉用虛假文書助「跛榮」妻申按揭 律師酌情判緩刑 (16:46)
【逃犯條例】「壽終正寢」說法惹熱論 嶺大中文系講師：感覺跟參與修例者無關 (16:37)
男子旺角遇劫失數萬元現金 70萬名表力保不失 (17:28)
【DSE放榜】不解特首修例「壽終正寢」說法 瑪利諾書院狀元：政府要承擔政治責任 (15:53)
【DSE放榜】獲城大副學士有條件取錄 英華女視障生：當我是普通人 (15:22)
【逃犯條例．九龍大遊行】團體不滿議員礙警執行職務 赴警總請願報案 (15:21)
【逃犯條例】《金融時報》：特朗普為重啟貿易談判 承諾習近平減少就港修例批評北京 (15:12)
元朗塌棚架壓兩車 德業街全線封閉 (14:31)
【DSE放榜】培正女狀元盼修讀醫科：醫生要尊重病人私隱 (14:27)
投訴廉署人員去年11宗 逾半涉疏忽職守 (14:05)
【佔中九子案】中港車公司向9子索償逾4.5萬元 李永達批「兒戲」 (13:54)
【DSE放榜】男拔超級狀元：若以法律畫線 破壞立法會不對 (13:43)
【DSE放榜】回應反修例風波 喇沙3狀元支持成立獨立調查委員會 (13:32)
男子行人路駕電動單輪車撞傷六旬婦 或被檢控 (13:14)
打鼓嶺村屋唐狗疑遭下毒斃命 (13:13)
【逃犯條例】浸聯會會長回應衝擊立法會 呼籲教會與示威者同行 (13:10)
男子柯布連道墮樓 倒臥棚架當場不治 (13:02)
冒稱9連鎖餐廳老闆騙1.8萬 廚房雜工囚28個月 (12:56)
【DSE放榜】聖保羅書院首誕超級狀元 盼讀港大法學了解社會背後運作 (12:51)
DSE考生放榜前夕遇溺亡 母代領成績單：點解唔等多日 (12:47)
兩度非禮同居女友12歲女 地盤工認罪 (12:31)
【DSE放榜】聖馬可狀元：若取消通識科 學生或只顧讀書不理時事 (12:24)
【逃犯條例】將軍澳遊行鬧雙胞 「將軍澳民生關注組」撤7‧21遊行 (12:16)
【DSE放榜】皇仁超級狀元有意留港讀醫：醫護人員應有專業操守 尊重病人私隱 (11:15)
【DSE放榜】女拔兩狀元反《逃犯條例》修訂 籲港人和平理性表達意見 (11:00)
警深水埗搗非法賭檔拘5人 (10:50)
【逃犯條例】環時社評：林鄭宣布修例完全失敗 證「一國兩制」發揮作用 (10:49)
通識教師fb上載仇警圖 楊潤雄：收到投訴 按程序跟進 (10:10)
【DSE放榜】12狀元分佈9校 喇沙書院誕3狀元 (10:00)
【逃犯條例】林鄭稱改革青發會 科大生領袖：不知道青發會存在 (09:59)
屯門兆安苑六旬婦墮樓亡 (08:15)
【DSE放榜】李慧詩facebook為考生打氣集氣 (07:52)
多雲有驟雨 最高31度 (07:14)
沙田女子墮樓亡 威院證實為自行離院病人 (22:40)
【Emily Online】屯門區會升降機遮開會層數 區議員嘲政府「驚到有病」 (22:25)
【DSE放榜】聖芳濟書院學生燒烤迎放榜 教育局籲冷靜調整聯招選擇 (22:12)
18歲DSE考生放榜前夕遇溺 送院搶救不治 (22:10)
沙田圍「連儂牆」貼打氣字句 區議員丘文俊遭推倒踢胸 (21:31)
【DSE放榜．Emily Online】DSE放榜日料有驟雨雷暴 天文台fb出帖為考生打氣 (21:14)
【逃犯條例】林鄭倡改組青年委員會納民意 民建聯委員：重點應改「唔聽人講嘢」作風 (20:36)
海關水警檢520萬元燕窩手機等懷疑走私貨 (20:06)
中國維權律師關注組默站7分9秒 支持被捕「709」律師 (19:50)
女子婚外情疑遭強姦 被質疑憂女兒叫爸爸揭姦情 事主：佢見垃圾桶都叫爸爸 (19:36)
七旬翁旺角遭搭訕失5.5萬元財物 3人被捕 (19:22)
方國珊被指非法套丁 官裁須交回土地賠逾82萬兼付訟費 (19:18)
【逃犯條例】市民發起周日沙田區遊行 附近居民：和平遊行可接受 (19:07)
丁權司法覆核案 政府決定上訴 (18:40)
海關檢60萬元私煙烈酒等走私貨 (18:37)
中港車公司向佔中九子索償 稱佔領運動影響業務 (18:34)
台媒指「社會信用體系」將在港實施 政府澄清「絕無此事」 (18:26)
中華白海豚擱淺機場三跑工程海面 屍身嚴重腐爛 (18:22)
【逃犯條例】立法會紅色警示周四早上8時解除 (18:20)
男子涉非禮同屋女生脫罪 官質疑事主稱被告趁單位有他人時犯案 (18:09)
【逃犯條例】回應林鄭講話 民陣：「壽終正寢」非法律用語 (17:44)
【逃犯條例】路透社：駐港部隊司令員6．12翌日晤美軍高層 強調無意干涉港事務 (17:35)
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【DSE放榜】放榜前夕 專家提醒預設三情况應對 留意課程收生準則 (17:08)
休班警長涉跟蹤非禮女友人脫罪 官：事主作供誇張失實 (17:04)
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效益主義黨到英美領事館遞信 促列工聯會為「恐怖組織」 (16:30)
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八旬翁東涌滿東邨墮樓亡 (11:09)
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女子葵涌遇溺亡 (10:00)
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向友人發信息告死意 內地男半山上吊亡 (08:55)
有驟雨及雷暴 最高氣溫32度 (07:21)
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將軍澳醫務所遭淋油寫「庸醫」
(10:24)
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早上6時48分，將軍澳寶盈花園商場一間醫務所遭淋紅油，捲閘上留有大片紅油痕迹，更被寫上「庸醫」二字。有保安員巡經時發現報警，警方正聯絡涉事醫生助查。
相關字詞﹕
刑事毀壞
刑事恐嚇
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