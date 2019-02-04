【逃犯條例】陳方安生：若林鄭繼續不理市民心聲　遲早有人要求「人頭落地」 (09:49)

修訂《逃犯條例》爭議未息，前政務司長陳方安生今晨（11日）出席商台節目時，警告特首林鄭月娥若繼續固執、對市民心聲訴求置之不理的話，未來三年恐怕難以繼續有效管治，「遲早有人要求『人頭落地』」。
她又呼籲林鄭月娥如要實施管治新風格，首要做的是包容，「要叫中聯辦不能指示某些人做某些事，要給每一個政黨、市民發揮自己意見」。而學生方面，她表示明白學生要求對話有前設，但目前最重要的是打開溝通對話大門，認為大家都可以讓一步。
另外行政會議改革方面，陳方安生認為如果特首視行會為諮詢架構，而非橡皮圖章的話，首先要容納不同政見人士加入行會，「而非絕大部分都是建制派、『藍絲帶陣營』的人」。
至於前特首董建華稱通識教育失敗，陳方安生反問董建華是否了解通識內涵何在。她強調，通識是培養學生獨立批判思考能力，並引述坊間說法，強調「如無通識教育，可能更多人上街」。
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