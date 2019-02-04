【DSE放榜】聽障生考獲4科5**　盼日後研發聽力設備助人 (22:17)

家榮患有先天失聰，兩歲時在宣美語言及聽覺中心接受訓練，讓他學會發音和說話，與人正常溝通。他指出，這令他在主流學校能不斷向老師提問討論，培養及造就現在學習的興趣。

家榮現在左耳佩戴助聽器後，能有五至六成的聽力，平常仍需讀唇與人溝通。他說，沒有因聽障受同學杯葛，與同學相處融洽，在學習上會互相幫助和交流，當他發音不準確時同學會糾正，小組討論時會盡量讓他看口形，令他能更容易知道說話內容，亦會定期相約吃飯和舉行班聚。他又提到自己喜歡和同學交流，接觸不同的思維，在學校經常跟同學和師兄構思不同新奇的想法，更試過一起研發雪櫃去參賽。家榮又說，很感謝身邊所有人，「好彩一直有人幫我」。

家榮在理科富有天分，小學時已不斷思考數理，到小六時更開始自學微積分，當有不明白便會向老師提問討論，老師亦發現他對數字的敏感度，家榮11歲時獲老師鼓勵赴新加坡參加東南亞奧數比賽，並奪得金獎。升上中學後，家榮更獲老師推薦修讀三大暑期課程和資優課程。家榮說，中一在港大修讀線性代數暑期課程時，同學大多是中五至中六學生，曾擔心自己會跟不上進度，最後亦順利通過課程考試。

學習一種新語言，對聽障者會是一大挑戰，家榮表示，剛學英語時會感到困難，但他沒有放棄，繼續不斷向老師和同學請教，現在去旅行時亦可以與外國人正常對話。

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