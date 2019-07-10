【逃犯條例】張超雄加入馬拉松絕食　召集人憂首批絕食者捱不住 (21:28)

民間馬拉松式絕食運動由上周三（3日）早上開始，至今（10日）已連續絕食逾170小時，10人累積絕食逾900小時，參與者由20歲至70歲。絕食行動召集人、好鄰舍北區教會傳道人陳凱興表示，特首林鄭月娥說修訂《逃犯條例》已「壽終正寢」屬「語言偽術」，絕食是對政府家長式統治的控訴，爭取撤回修例、成立獨立調查委員會、撤回暴動定性、釋放及撤銷示威者控罪。立法會議員張超雄晚上加入絕食行列。
張超雄稱，受到現場絕食者感染，亦擔心絕食者健康，故即場決定參與絕食，仍未通知其他民主派議員，但他們會作支援。
其中一名絕食者陳伯不支持張超雄長期絕食，但歡迎他短期參與，亦歡迎市民加入。陳伯哭訴，不忍政府壓欺青年，所以站出來維護青年，要求政府盡快回應4項要求。
陳凱興指出，每日有醫生到場為絕食者檢查3次，隨着絕食日子增加，首批絕食者遲早會捱不住，所以呼籲更多市民接力，承接絕食者精神，即使不能到金鐘留守絕食，亦可在自己區內絕食，一同接力絕食直到政府回應為止，現已有兩三人表示願意接力。
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