【逃犯條例】張超雄加入馬拉松絕食　召集人憂首批絕食者捱不住 (21:28)

民間馬拉松式絕食運動由上周三（3日）早上開始，至今（10日）已連續絕食逾170小時，10人累積絕食逾900小時，參與者由20歲至70歲。絕食行動召集人、好鄰舍北區教會傳道人陳凱興表示，特首林鄭月娥說修訂《逃犯條例》已「壽終正寢」屬「語言偽術」，絕食是對政府家長式統治的控訴，爭取撤回修例、成立獨立調查委員會、撤回暴動定性、釋放及撤銷示威者控罪。立法會議員張超雄晚上加入絕食行列。