【逃犯條例】輕生者友人：盼示威者各司其職　留得青山在 (20:38)

早前離世的麥小姐留下與反修例相關的遺言。翁小姐是麥小姐的好友，二人同是28歲，相識於中一，考入大學後開始熟絡，幾乎每日以短訊聯絡，翁小姐今晚（10日）出席其追思會前，展示麥小姐生前遊行時拍下的多張相片，期望日後代其拍攝餘下的「抗爭歷程」。
翁小姐形容麥小姐一向沒有參加社運，直至今年6月開始熱中，並參與每場遊行、示威。她心目中的麥小姐是朋友的開心果，「她的笑容很標誌性」，會做小手作送給朋友，所以7月3日時突然被麥小姐的身邊人通知，得知麥小姐留下遺書自殺，她作為其閨蜜，是相當驚訝，坐在港鐵站哭了一小時，然後一夜無眠。
她知道7月1日麥小姐早上走到示威前線，傳來一些照片和片段，文字報道現場情况，最後短訊說「去食飯」，料不到這成了對話框中的最後一句。
面對青年自殺帶來的模仿效應，她說無力阻止，不鼓勵以死相諫，不希望再有下一個人因此輕生。她指出，氛圍很灰暗，因為她只能撫平身邊人的表面傷痛，深層悲痛仍需要靠政府回應，但她想勉勵示威者各司其職，「留得青山在，哪怕無柴燒，要鬥長命，即使無用，都要鬥過，鬥到最後，離開對事情無幫助」。她提醒大家關心身邊人，「你不會估到誰是下一個，所以不止要關心那些看似悲傷的人，亦要關心其他人」。她現仍在悲傷中，但她想把握時間表達對麥小姐的思念，爭取五大訴求。她說，日後想拿起麥小姐留下的相機拍照，記錄餘下的「抗爭歷程」，她周日亦會去沙田遊行。
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