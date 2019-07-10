【逃犯條例】輕生者友人：盼示威者各司其職　留得青山在 (20:38)

翁小姐形容麥小姐一向沒有參加社運，直至今年6月開始熱中，並參與每場遊行、示威。她心目中的麥小姐是朋友的開心果，「她的笑容很標誌性」，會做小手作送給朋友，所以7月3日時突然被麥小姐的身邊人通知，得知麥小姐留下遺書自殺，她作為其閨蜜，是相當驚訝，坐在港鐵站哭了一小時，然後一夜無眠。

她知道7月1日麥小姐早上走到示威前線，傳來一些照片和片段，文字報道現場情况，最後短訊說「去食飯」，料不到這成了對話框中的最後一句。

面對青年自殺帶來的模仿效應，她說無力阻止，不鼓勵以死相諫，不希望再有下一個人因此輕生。她指出，氛圍很灰暗，因為她只能撫平身邊人的表面傷痛，深層悲痛仍需要靠政府回應，但她想勉勵示威者各司其職，「留得青山在，哪怕無柴燒，要鬥長命，即使無用，都要鬥過，鬥到最後，離開對事情無幫助」。她提醒大家關心身邊人，「你不會估到誰是下一個，所以不止要關心那些看似悲傷的人，亦要關心其他人」。她現仍在悲傷中，但她想把握時間表達對麥小姐的思念，爭取五大訴求。她說，日後想拿起麥小姐留下的相機拍照，記錄餘下的「抗爭歷程」，她周日亦會去沙田遊行。

逃犯條例 相關報道：

基金發起眾籌 委託鍾庭耀研究修例民情

「壽終正寢」說法惹熱論 嶺大中文系講師：感覺跟參與修例者無關

團體不滿議員礙警執行職務 赴警總請願報案

《金融時報》：特朗普為重啟貿易談判 承諾習近平減少就港修例批評北京

大埔「連儂隧道」警昨撕走含警員資料紙張惹不滿

浸聯會會長回應衝擊立法會 呼籲教會與示威者同行

環時社評：林鄭宣布修例完全失敗 證「一國兩制」發揮作用

林鄭稱改革青發會 科大生領袖：不知道青發會存在

10學生會：無前設要求對話是癡心妄想

青發會劉鳴煒：若只歸咎青年工作 對不起上街長輩

警民破裂 高層：前線情緒起伏難免 有講錯做錯