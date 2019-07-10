粵政府3年規劃重提「港深快軌」　團體質疑計劃翻生 (20:28)

運輸及房屋局回覆稱，今年5月16日粵港合作聯席會議後公布的《實施〈粵港合作框架協議〉2019年重點工作》中指出，特區政府將與內地有關當局進行港深西部快速軌道等項目的論證和研究，以探索其可行性、必要性、功能定位和效益，有關研究屬長遠規劃，現時並無確實時間表，亦未有任何具體方案，當局需待研究有結果後，才能考慮項目的未來路向。當局續稱，在探討任何新的跨境基建項目時，會密切留意因應大灣區發展的長遠跨境運輸需求，亦必須考慮對高鐵香港段的客運量和財務表現的影響。

連接深圳和香港兩地機場的「港深西部快速軌道」，政府最早在2007年提出，時任運房局長鄭汝樺於2010年表示，已確定港深快軌的初步可行性研究，日後來往港深機場約20分鐘車程，並指出港深快軌的主要功能之一，是促進前海及新界西北地區的發展。

上任運房局長張炳良於2014年公布《鐵路發展策略2014》曾指出，港深快軌按2013年價格評估，工程造價超過1150億元，形容是「造價高昂」，而且按估計，需求不足以確立成本效益，整體財務可行性成疑，因此未有納入2031年前的鐵路發展策略內。按《鐵路發展策略2014》資料，政府曾提及港深快軌的概念方案包括三部分：連接香港國際機場和深圳寶安國際機場的主線；連接深圳西部﹙前海﹚及新界西北﹙洪水橋﹚的跨界支線；以及連接新界西北﹙屯門南﹚及北大嶼山﹙小蠔灣﹚的本地支線。

不過，廣東省政府本月5日公布的「推進粵港澳大灣區建設三年行動計劃（2018-2020年）」內，重新提到該計劃，並表示會「與香港合作推動深港西部快速軌道的論證和規劃建設」。

關注事件的本土研究社成員楊夏至表示，除了廣東省政府，深圳市政府早於2016年亦曾將「港深快軌」列入交通「十三五」規劃，種種迹象反映內地政府仍對「港深快軌」未死心。他直言，政府與內地在討論粵港澳大灣區發展時，港方是有代表出席，質疑政府是否一早知悉事件，「到底政府的角色是如何？是否暗中配合內地發展？若政府不打算發展，為何廣東省政府又會在3年計劃內重新提到港深快軌？」他認為，在現時政府誠信破產下，公眾的確對此有合理懷疑，促請運房局應向公眾作清晰交代及承諾。

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