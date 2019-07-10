數碼港商場改裝電競場地　耗資5000萬 (18:39)

數碼港電競場地由商場中庭位置改建而成，佔地約4000平方呎，最多能容納500名觀眾，為全港最大的電競專屬場地。場地中設一幅9.6米乘5.4米的4K超高清LED屏幕，左右各設一幅6.7米乘3.8米的組合式超高清LED屏幕，可按需要裝設；亦增設電動天幕裝置，布幕為防火隔音物料，落下後可遮光隔音。

另外，場地亦配備組合式舞台、燈光效果系統、音響系統，廣播及影片直播串流系統，亦提升了網速等。

數碼港行政總裁任景信表示，已收到逾50個使用場地舉辦電競相關活動、比賽等的申請，其中20多個已確認申請，預期場地由現時至今年底會有多項活動，單在7月已有7場活動，除了下周由數碼港舉行的「數碼娛樂領袖論壇」，還有「英雄聯盟香港校際盃」、「樂齡電競音樂及體驗日」等。

至於撥款中另外的5000萬元，數碼港用於推行兩個支援計劃：「電競實習支援計劃」及「電競行業支援計劃」，兩個計劃的首批申請已於5月底截止報名，正處理30個實習名額、53項比賽及活動等申請。

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