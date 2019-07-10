【逃犯條例】基金發起眾籌　委託鍾庭耀研究修例民情 (18:51)

「公民實踐培育基金」未來4個月將委託前身為香港大學民研計劃、鍾庭耀領導的「香港民意研究所」，就《逃犯條例》修訂事件展開三階段民情研究，包括民意調查、青年交流會和焦點討論小組，以及撰寫宏觀民情報告，基金今日起（10日）至8月15日發起網上眾籌，希望籌得100萬元支持工作。基金主席詹德隆表示，透過了解事件始末，有助尋找解決社會困局的方法。
研究首階段為民意調查，以電話隨機訪問約1000名14歲或以上市民，探究市民對政府處理修例手法及民間後續訴求的看法，料7月底公布結果。第二階段為青年交流會和焦點小組，分別隨機邀請80人和20人參與，深入了解青年對上述議題的想法和訴求，料8月底完成。
最後階段為撰寫民情報告，除上述兩階段研究結果，亦會包涵檔案紀錄、遊行和示威民情，並全面剖析香港人對警方權責、個人自由，以及對港府和中央政府信任度等民情範疇，亦會特設青年意見章節，讓公眾了解青年想法，報告預料10月底公布。
基金董事、前政務司長陳方安生表示，首兩階段研究分別需款25萬元，至於最後階段的民情報告需款50萬元，陳太表示，若眾籌數字不足，在研究項目上或「睇餸食飯」，又或延長眾籌時間。詹德隆形容，客觀的民情研究結果對全香港都有用，特別是香港政府。
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