明愛推軟餐食譜重現傳統中菜　熟悉味道助長者重拾胃口 (17:57)

香港明愛註冊社工、高級督導主任敖巧兒表示， 由於時間及人手所限，很多院舍的糊餐只是將煮好的食材打碎，賣相欠佳，令長者無胃口，中心在5年前開始學習賣相精美的軟餐，「助長者重拾胃口」。

不過，軟餐在港不盛行，要製作色香味俱全，團隊亦需到處取經。敖巧兒說，製作軟餐竅門在於為糊狀食材塑形，如「牛扒」形狀等提升賣相，「坊間有好多凝固流質食材的物料，例如薯蓉粉及寒天等，但前者破壞食物味道，後者容易融化，難以保存」，近年則有日本酵素，加入食物後能保存原味，令軟餐菜色有更多花款。

敖巧兒說，期望軟餐能衝出院舍，走入社區，「近年大家常常講居家安老的概念，如果照顧者能學習製作軟餐，便可在家烹調」，因此便興起製作食譜念頭，食譜菜式包括大騸雞、梅菜扣肉、琵琶豆腐，「全是來自於院友年輕或打工時常常食到的懷舊味道」。食譜《美食無限耆》暫未公開發售，有意訂購者可向香港明愛中心查詢。

明愛安老中心廚師阿良分享，書中部分菜式烹調及食材簡單，以大騸雞為例，只是將雞髀肉打碎，加入日本酵素凝固，再在上面鋪雞蛋當作雞皮，並切件便已完成。

市民林女士今日特意帶同外傭到場了解軟餐製作，她說媽媽已年逾80歲，患有認知障礙症，很抗拒住安老院舍，一直在家養老，由外傭照料起居飲食。林女士表示，由於一家人同桌用餐，為方便母親進食，自己「會將餸菜煮得腍身」，再剪成小粒餵給母親。「 以前有聽過軟餐，但只知道在院舍有提供，但不知如何製作，今次有得學，很難得，我便叫外傭也來學習更多菜式，令母親日後吃飯更開懷。」

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