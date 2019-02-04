【DSE放榜】文憑試狀元看時事 (17:53)

喇沙書院（蕭子聰、許友灝、黃子峯）

三名狀元均支持成立獨立調查委員會，認為有助判斷誰是誰非；認同政府可明確表明「撤回」，以釋除公眾疑慮。

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拔萃女書院（蔡欣平、施雲芳）

蔡欣平不認同前特首董建華指通識科失敗一說，認為通識科沒有固定框架，不會要求學生從特定方向思考。

施雲芳認為，通識科不是「洗腦」，反而令學生對政治更關心及有熱誠，亦有批判思考。

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拔萃男書院（周伯儒）

對於示威者衝擊立法會，周伯儒稱「看看條線畫在哪裏，若條線畫在法律上，（行為）固然破壞了立法會，是不對的；有些人會畫在更高的理想，他們可能會支持」。被問他會把「線」畫在何處，他稱會畫在法律上。

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皇仁書院（余曉逸）

針對一連串反修訂《逃犯條例》風波，余曉逸認為政府做事較「離地」是無可奈何，社會現時的確愈來愈不和諧。

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聖馬可中學（陳韋諾）

陳韋諾不認同通識科令學生變得激進一說，稱若取消通識科，學生或只會專注讀書，不理社會時事。

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聖保羅書院（黃瀚賢）

黃瀚賢認為通識科不會令同學變得激進，反而能讓同學了解更多資訊，培養獨立思考。

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觀塘瑪利諾書院（杜焯賢）

杜焯賢對特首林鄭月娥說《逃犯條例》修訂「壽終正寢」表示不解，質疑若已等同撤回，為何用詞婉轉，認為政府要承擔政治責任。

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培正中學（葉卓穎）

葉卓穎有意修讀醫科，認為作為醫生除了要幫助病人，也要尊重病人私隱。

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