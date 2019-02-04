【DSE放榜】華仁生曾患抑鬱　冀當幼師傳播正面態度 (17:54)

文憑試放榜，傳統名校香港華仁書院今年有兩位文武雙全的「榜眼」，以及一位曾患嚴重抑鬱症，今（10日）在文憑試考獲理想成績的運動健將。
曾昆洛修讀地理和生物科，於文憑試中考獲5科21分的成績，打算報讀教大的幼兒教育課程。身材高大的曾昆洛自中一起便加入學校田徑隊，曾經代表香港出賽。他對自己的要求過高，無形壓力令他於中三時患上抑鬱症，因而缺課大半年，成績一落千丈。家人和老師分別安排社工和私家醫生為他診治。
被負面情緒困擾的曾昆洛當時每天躲在家裏睡覺，失去學習動力。至中五，他開始改變心態，「我跟自己說要接受自己是個平凡人，要放下某些執著」。
走過黑暗的日子，曾昆洛現學會接受每個決定所帶來的後果，「付出甚麼努力拿回甚麼成果，這個世界其實很公平」。對於近期有幾名年輕人輕生，曾昆洛相信他們也曾感到無助，但事件不僅是「對與錯的問題」，外人亦無法評論他們的立場，只能尊重他們的決定。
6歲便失去父親的曾昆洛認為，教育界絕對需要男教師為小孩當榜樣，亦因自己的經歷有感而發，希望能在幼稚園幫助更多小孩，以免他們將來出現情緒問題。曾昆洛亦笑言，抱著父母心態，「只要小孩能健康成長，可以享受生命，我便很欣慰」。
華仁書院另外兩名「榜眼」分別是劉昊豐和陳啟進，劉昊豐表示有意報讀建築系，而母親是醫生的陳啟進則稱有意報讀港大醫科。
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