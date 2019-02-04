【DSE放榜】華仁生曾患抑鬱　冀當幼師傳播正面態度 (17:54)

曾昆洛修讀地理和生物科，於文憑試中考獲5科21分的成績，打算報讀教大的幼兒教育課程。身材高大的曾昆洛自中一起便加入學校田徑隊，曾經代表香港出賽。他對自己的要求過高，無形壓力令他於中三時患上抑鬱症，因而缺課大半年，成績一落千丈。家人和老師分別安排社工和私家醫生為他診治。

被負面情緒困擾的曾昆洛當時每天躲在家裏睡覺，失去學習動力。至中五，他開始改變心態，「我跟自己說要接受自己是個平凡人，要放下某些執著」。

走過黑暗的日子，曾昆洛現學會接受每個決定所帶來的後果，「付出甚麼努力拿回甚麼成果，這個世界其實很公平」。對於近期有幾名年輕人輕生，曾昆洛相信他們也曾感到無助，但事件不僅是「對與錯的問題」，外人亦無法評論他們的立場，只能尊重他們的決定。

6歲便失去父親的曾昆洛認為，教育界絕對需要男教師為小孩當榜樣，亦因自己的經歷有感而發，希望能在幼稚園幫助更多小孩，以免他們將來出現情緒問題。曾昆洛亦笑言，抱著父母心態，「只要小孩能健康成長，可以享受生命，我便很欣慰」。

華仁書院另外兩名「榜眼」分別是劉昊豐和陳啟進，劉昊豐表示有意報讀建築系，而母親是醫生的陳啟進則稱有意報讀港大醫科。

DSE放榜 相關報道：

不解特首修例「壽終正寢」說法 瑪利諾書院狀元：政府要承擔政治責任

獲城大副學士有條件取錄 英華女視障生：當我是普通人

培正女狀元盼修讀醫科：醫生要尊重病人私隱

男拔超級狀元：若以法律畫線 破壞立法會不對

回應反修例風波 喇沙3狀元支持成立獨立調查委員會

聖保羅書院首誕超級狀元 盼讀港大法學了解社會背後運作