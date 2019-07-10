港鐵公司宣布加薪　加幅2.1%至6.3% (16:49)

港鐵今日下午與港鐵各工會會面，公布今年的加薪幅度。會前香港鐵路工會聯合會約20人在九龍灣港鐵總部外請願，要求今年加薪幅度不低於8%，並要求重整薪酬機制、延遲退休年齡等。

據工會引述港鐵指出，今年加薪幅度為2.1%至6.3%，其中評分最高的第5級員工將加薪6.3%，第4級加薪5%，至於佔整體員工55%的第3級員工則加薪4.2%，第2級加薪2.1%，至於評分最低的第1級則不作調整。

至於獎金方面，今年評分為第3級至第5級的員工，將分別獲得1.6個月、1.93個月及2.27個月工資的獎金，至於第1級及第2級的員工，亦可獲0.3個月工資的獎金。

香港鐵路工會聯合會主席林偉強會後表示，港鐵今年的薪酬調整較去年有進步，但認為與工會的要求仍有距離。他期望管理層能夠增加夜更津貼，回復至2003年的水平，並改善薪酬機制，在薪酬中反映員工的年資。

其他報道：投訴廉署人員去年11宗 逾半涉疏忽職守

其他報道：【佔中九子案】中港車公司向9子索償逾4.5萬元 李永達批「兒戲」

其他報道：冒稱9連鎖餐廳老闆騙1.8萬 廚房雜工囚28個月

其他報道：兩度非禮同居女友12歲女 地盤工認罪

其他報道：私院低收費病牀使用率低 申訴專員主動調查政府推廣不足之處