港鐵公司宣布加薪　加幅2.1%至6.3% (16:49)

去年盈利達112.6億元、聘用逾1.7萬名員工的港鐵公司，今日（10日）公布今年加薪方案，將根據員工工作表現分為5級，基本薪酬加幅由2.1%至6.3%；每名員工亦會獲發介乎0.3個月至2.27個月月薪的獎金。
港鐵今日下午與港鐵各工會會面，公布今年的加薪幅度。會前香港鐵路工會聯合會約20人在九龍灣港鐵總部外請願，要求今年加薪幅度不低於8%，並要求重整薪酬機制、延遲退休年齡等。
據工會引述港鐵指出，今年加薪幅度為2.1%至6.3%，其中評分最高的第5級員工將加薪6.3%，第4級加薪5%，至於佔整體員工55%的第3級員工則加薪4.2%，第2級加薪2.1%，至於評分最低的第1級則不作調整。
至於獎金方面，今年評分為第3級至第5級的員工，將分別獲得1.6個月、1.93個月及2.27個月工資的獎金，至於第1級及第2級的員工，亦可獲0.3個月工資的獎金。
香港鐵路工會聯合會主席林偉強會後表示，港鐵今年的薪酬調整較去年有進步，但認為與工會的要求仍有距離。他期望管理層能夠增加夜更津貼，回復至2003年的水平，並改善薪酬機制，在薪酬中反映員工的年資。
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