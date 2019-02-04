【逃犯條例】「壽終正寢」說法惹熱論　嶺大中文系講師：感覺跟參與修例者無關 (16:37)

問：「壽終正寢」意思何解？

答：「壽終正寢」可分為「壽終」、「正寢」兩部分，「壽終」有壽命終結、自然死亡的意思，「正寢」指古時居室的正屋。元代《紫山大全集》記載：「壽終於正寢，享年七十有一」，指人於自己家中逝世，能享盡天年是福分，而不是病死或意外死亡。在家往生是安樂，所以在古時，「壽終正寢」屬於褒義詞。後來人們在用「壽終正寢」一詞時，有更強調「死亡」的意思，至於是褒義或貶義，需要靠說話的語氣及背景來分辨。

例句：姨婆八十多歲，行動自如，前日壽終正寢，兒女都陪伴左右。

問：「壽終正寢」可以形容事物？

答：「壽終正寢」與死亡相關，「壽終正寢」後來也引申指事物的結束，即是一件事經過一段時間，最後無法完成或推行而結束，就像一種有生命的物體在運行，然後壽命已盡。

例句：陳經理推行「返工免打卡」計劃兩個月，引發不少問題，老闆不再支持，計劃自然壽終正寢。

問：「壽終正寢」形容修例工作結束是否正確？

答：林鄭以「壽終正寢」形容修逃犯例工作結束，語意上沒有不妥，亦用得很巧妙。修例工作「壽終正寢」，意指修例工作推行一段時間，最終因為自身問題而結束。巧妙之處在於「壽終正寢」指涉的純粹是修例工作自身，意指修例工作因不同原因而「死亡」，屬於自然而然的結束，就如自己出來經歷一場風雨，然後回去，感覺上跟參與修例工作的相關人物毫無關係和影響。

若用「撤回」一詞，變相跟推行修例工作的人有密切關係，開始時他們主動推行，結束時由他們撤回，修例工作就變成死物，重點會落在推行修例工作的人的身上。

問：除了「壽終正寢」，還可用什麼詞語？

答：以「胎死腹中」形容修例工作結束亦恰當。「胎死腹中」常用於形容政策、方案、計劃等推行到結束的階段，工作從無到有，經推行的過程，造成大小影響，最終無法通過或面世。

編輯：何芍盈

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