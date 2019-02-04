【DSE放榜】獲城大副學士有條件取錄　英華女視障生：當我是普通人 (15:22)

樂詩表示，文憑試中最困難的科目是數學，尤其有關圖像、立體的課題；視障人士先用雙手在點字書摸該圖形，再靠想像和記憶在腦海中重組影像，更要記住圖像上的資料，「要反反覆覆摸好多次」。她學習用的點字書又多又重，有時要召車才可把書由學校搬回家溫習。

自中二起入讀主流學校，到今天（10日）完成文憑試，樂詩最希望的是「當我是普通人，有視障亦不是好特別。」她又感謝學校老師的細心，「他們會刻意朗讀黑板上的字」，又會提早把課堂筆記準備好，令樂詩可交予心光學校做一個點字版本。

另外，陪伴樂詩3年的導盲犬Bene為她在考文憑試時紓解不少壓力，「我經常會跟牠傾訴」。她說臨近放榜精神緊張，有感Bene都感應到她的焦慮，「牠最近都好似跟我一樣緊張」。

樂詩寄語其他視障學生，「盡力就好，不論成績好與壞，最緊要找到自己的興趣」。

另一就讀香港道教聯合會鄧顯紀念中學的視障學生謝斯敏考獲最佳5科33分、3科5**的佳績。雖然斯敏未能現身說法，但負責跟進其個案的心光學校資源老師王曉蕙表示，斯敏應付文憑試遊刃有餘，雖然她的視野只有20度（健視人士有180度），仍無阻她認真學習，「參加外國交流團時她都會帶中史科筆記溫習」。王曉蕙形容斯敏對佳績感「喜出望外」，打算留港讀商科。

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