【佔中九子案】中港車公司向9子索償逾4.5萬元　李永達批「兒戲」 (13:54)

一間經營中港業務的公司聲稱，疑因2014年佔領運動阻塞部分道路，令中港車服務受影響，早前入稟小額錢債處向佔中案9名被告索償逾4.5萬元，案件今日（10日）在西九龍裁判法院簡短提訊。代表9名被告的李永達申請轉介其他級別法庭處理，審裁官押後至9月24日再訊，以待申索方回應是否反對。李永達庭外形容申索「不合理」、「兒戲」，而本案涉憲法問題，故希望申請轉介其他法院處理，例如市民行使《基本法》賦予的示威權利，不應受懲罰。
申索人為偉俊策略投資有限公司，今日由行政部張姓女職員代表應訊。被告為佔中9人案各被告，朱耀明和李永達今到庭應訊，由李代表所有被告發言。其他被告包括戴耀廷、陳健民、陳淑莊、邵家臻、張秀賢、鍾耀華及黃浩銘。
審裁官先確認9名被告的郵寄地址，戴耀廷、陳健民、張秀賢、鍾耀華地址出錯，其中張秀賢住址寫成民主黨彌敦道的地址，「鐘耀华」是中大學生會地址。
李永達回應稱，「（地址）好有問題，佢（張秀賢）都唔係民主黨」。對於鍾耀華被寫成「鐘耀华」，李稱「根本無呢個人」，而鍾亦只是多年前的中大學生會會長，又直言鍾「好有性格」，未必能向他獲取新地址。
審裁官希望被告可呈交新地址予申索人，但強調申索人有責任確保被告郵寄地址正確，故無法聯絡部分被告，需申索人另行處理。
審裁官提到，被告一方申請轉介其他法庭處理案件。申索人稱，需時與公司高層商討，下次提訊時再回答是否反對申請。審裁官下令申索人在7月24日或之前，更新被告地址及姓名、遞交申索文件及證人供詞等，再由被告方遞交答辯書表達立場，押後至9月24日再訊。
李永達詢問有關在囚的被告如何申請出庭。審裁官回應稱，本案屬民事訴訟，法庭不會主動向懲教署申請「提犯令」，但被告可自行向獄中福利官聯絡，要求向法庭申請「提犯令」出庭應訊。
李永達庭外形容申索「不合理」、「兒戲」，申索資料粗疏有錯漏，又稱《基本法》賦予公眾有自由行使遊行示威的權力，不應受到懲罰，又舉例稱最近多次反送中遊行至少數十萬人，必然造成交通阻塞，反問是否有關商戶都要向主辦團體申索，若申索成功將威脅市民的權利；因本案涉及憲法問題，希望轉介區域法院或高等法院處理。
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