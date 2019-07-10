【逃犯條例】大埔「連儂隧道」警撕走含警員資料紙張　稱違私隱例 (21:35)

警方表示，張貼這些單張除可能干犯《個人資料(私隱)條例》第64條，亦可能違反《刑事罪行條例》第24條禁止某些恐嚇作為；或《公眾衛生及市政條例》第104A條禁止未經准許而展示招貼或海報等。警方亦會考慮把涉及警務人員個人資料被披露的個案轉交個人資料私隱專員公署跟進。

【14:00】大埔墟站外的「連儂隧道」昨日（9日）有大批警察到場撕走部分含警員資料的紙張，本報記者今日（10日）所見，現場只有小量新張貼、針對警察的紙張，其餘「連儂隧道」則保持完整。

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居於大埔的梁小姐趁上班前到場支持，說「大家都是香港人」，認為昨晚警方行動無聊，針對大埔是因該處的「連儂牆」最大，但強調「大埔人不是如此好欺負」。

此外，居於將軍澳的中四梁同學因留意到昨晚警方行動，今早特意坐車到大埔支持，認為警方毋須全套武裝來撕memo紙，警方和市民應互相尊重，但「警方似乎較不尊重市民」。

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