【DSE放榜】男拔超級狀元：若以法律畫線　破壞立法會不對 (13:43)

周伯儒在4科必修科與物理、化學、生物，以及數學延伸部份M2均取得5**，他表示考畢後未料自己成為狀元，對此感到高興。他現屬意修讀醫學，會在香港大學及中文大學中擇一，他認為行醫可以用雙手和知識幫人，稱當醫生能將其理想和興趣結合。

政府修訂《逃犯條例》風波至今未平，特首林鄭月娥昨（9日）表示條例已「壽終正寢」，周同學認為這是字眼上的問題，「如果特首覺得用另一種字眼可以回應民意，而令社會的氣氛沒那麼激進的話，我覺得都是個好選擇」。對於修例，他認為特首在推行修例的時候比較急，指林鄭若能做更多諮詢、聆聽民意，她的推行方式或者能深得民心。

七一有示威者衝擊立法會，周伯儒稱社會對事件存不同看法，「看看條線畫在哪裏，若條線畫在法律上，（行為）固然破壞了立法會，是不對的；有些人會畫在更高的理想，他們可能會支持」。被問他會把「線」畫在何處，他稱會畫在法律上。

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