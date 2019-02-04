【DSE放榜】回應反修例風波　喇沙3狀元支持成立獨立調查委員會 (13:32)

2019中學文憑試（DSE）放榜，今屆12名狀元中喇沙書院佔3人。該校早前有校友發起聯署反對《逃犯條例》修訂，狀元之一蕭子聰有參與聯署，他解釋，修例原意是好，但社會對修例仍有疑問，基於合理的不信任，他有參與聯署和反修例遊行。
蕭子聰與另外兩名狀元黃子峯及許友灝，均支持成立獨立調查委員會，認為有助判斷誰是誰非；認同政府可明確表明「撤回」，以釋除公眾疑慮，亦有狀元認為示威者有「愛香港的心」。
問及喇沙書院校友、警務處長盧偉聰處理爭議的手法及警隊行動，蕭子聰稱盧偉聰有權力管理警隊，但自言沒有足夠知識評論，相信每個人也想香港好，「不會刻意造成撕裂」。許友灝認為，盧偉聰為整個警隊負責，相信盧的言論是「不同意見匯集而成」。
3名狀元來自同一班，一同選修生物、化學、物理及數學延伸部分M2，其中黃子峯在M2考獲5**，成為超級狀元，他亦是香港資優教育學苑學生，曾代表香港參加國際學術比賽。三人稱獲取佳績是意料之外，一致希望入讀中大醫科的環球醫學領袖培訓專修組別。
另外，許友泓為許友灝的孿生弟弟，考獲7科45分佳績，盼入讀中大醫科。許友泓說，兩兄弟同住一個房間，睡雙層牀，備試期間互相扶持及鼓勵，若在自修室偷懶玩手機，便會提醒對方專注。兩兄弟亦一同學習劍擊，哥哥許友灝說，玩劍擊曾遇挫折，令他明白「天外有天」，又稱有份指導該校劍擊隊的前財政司長曾俊華沒有架子，作為大師兄的曾俊華經常觀賽，「對學校的愛多年來無減退」。
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