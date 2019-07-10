【逃犯條例】浸聯會會長回應衝擊立法會　呼籲教會與示威者同行 (13:10)

香港浸信會聯會會長羅慶才牧師周一（8日）在網上撰文，回應七一衝擊立法會事件，表示教會不應急於譴責示威者，反稱「我們應該站在弱勢的一方，維護他們，即使他們所作的是錯的」，呼籲教會與示威者同行。
文章刊登在浸聯會網頁，羅慶才指出，衝擊立法會的示威者是「無力的一群」，而權力則掌握在譴責他們為暴徒的人手中，他表示破壞立法會不值得欣賞，但稱「如果有別的途徑，相信他們不會藉破壞公物來表達內心的挫敗感和無力感」。羅慶才說示威者為自己的未來抗爭，如果單純地把事件形容為「暴行」，或指示威者受「外部勢力」操控，「只是把問題用修辭掩蓋起來，並沒有正視這些問題的存在」。羅慶才表示，教會此刻應當扮演代求者，而非審判官，要用自己的身體作防火牆，保護犯罪的人，並視自己為被審者的一分子。
浸聯會上月罕有就政治議題發聲明，要求政府撤回修訂《逃犯條例》草案。羅慶才早前接受本報訪問時表示，過往講道從不談時事，但他至今仍然記得2014年佔領區的美好景象，所以成為浸聯會會長後，決定在社會議題上發聲。
逃犯條例 相關報道：
相關字詞﹕逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 影響 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 移交逃犯內地 中港移交逃犯 立法會 社評 香港引渡協議國家 保安局 秘書處 遊行 二讀 樓市 反修例 反修例遊行 林鄭 林鄭月娥 政府 浸信會聯會 羅慶才 編輯推介