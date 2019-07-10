【逃犯條例】浸聯會會長回應衝擊立法會　呼籲教會與示威者同行 (13:10)

文章刊登在浸聯會網頁，羅慶才指出，衝擊立法會的示威者是「無力的一群」，而權力則掌握在譴責他們為暴徒的人手中，他表示破壞立法會不值得欣賞，但稱「如果有別的途徑，相信他們不會藉破壞公物來表達內心的挫敗感和無力感」。羅慶才說示威者為自己的未來抗爭，如果單純地把事件形容為「暴行」，或指示威者受「外部勢力」操控，「只是把問題用修辭掩蓋起來，並沒有正視這些問題的存在」。羅慶才表示，教會此刻應當扮演代求者，而非審判官，要用自己的身體作防火牆，保護犯罪的人，並視自己為被審者的一分子。

浸聯會上月罕有就政治議題發聲明，要求政府撤回修訂《逃犯條例》草案。羅慶才早前接受本報訪問時表示，過往講道從不談時事，但他至今仍然記得2014年佔領區的美好景象，所以成為浸聯會會長後，決定在社會議題上發聲。

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