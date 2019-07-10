兩度非禮同居女友12歲女　地盤工認罪 (12:31)

案情指出，被告報稱任地盤工人（現年27歲），與案發時年僅12歲女童X的母親是情侶，兩人及女童X同居在天水圍公屋單位。X向警方透露，被告於2016及2017年間某早上，攀上X睡覺的上格牀，坐在她身旁並拉低其褲子，用下體非禮X私處近2分鐘。事後被告問X知否發生什麼事，X稱不知道，被告則解釋因酒醉。

女童X續向警方稱，其後某日她在家中洗澡時，被告突然要求進內如廁，如廁後又稱X頭部骯髒要求檢查。X順從，惟她一直利用浴簾遮掩身體，被告遂叫X不要遮掩，更脫衣與X共浴。被告替X洗澡後，要求X替他洗身，更拿起X的手握着自己下體約2分鐘。兩人共浴後被告叫X保守秘密，X當時答允。

2016年底，X的表親到其家中幫忙補習，X才透露被告曾非禮她，其後X母親輾轉得悉事件，去年9月報警，被告被捕，警誡下承認因衝動犯案，現感到非常懊悔。

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