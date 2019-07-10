兩度非禮同居女友12歲女　地盤工認罪 (12:31)

地盤男工人聲稱因衝動，於2016至2017年間，在家兩度非禮同居女友的12歲女兒X，其中一次更闖進廁所，與女童X共浴並大肆非禮，女友知情後報警。地盤工人今（10日）在區域法院承認兩項非禮罪名，法官將被告還押至7月31日判刑，其間索閱被告的背景報告，以及女童X的創傷及心理學家報告。
案情指出，被告報稱任地盤工人（現年27歲），與案發時年僅12歲女童X的母親是情侶，兩人及女童X同居在天水圍公屋單位。X向警方透露，被告於2016及2017年間某早上，攀上X睡覺的上格牀，坐在她身旁並拉低其褲子，用下體非禮X私處近2分鐘。事後被告問X知否發生什麼事，X稱不知道，被告則解釋因酒醉。
女童X續向警方稱，其後某日她在家中洗澡時，被告突然要求進內如廁，如廁後又稱X頭部骯髒要求檢查。X順從，惟她一直利用浴簾遮掩身體，被告遂叫X不要遮掩，更脫衣與X共浴。被告替X洗澡後，要求X替他洗身，更拿起X的手握着自己下體約2分鐘。兩人共浴後被告叫X保守秘密，X當時答允。
2016年底，X的表親到其家中幫忙補習，X才透露被告曾非禮她，其後X母親輾轉得悉事件，去年9月報警，被告被捕，警誡下承認因衝動犯案，現感到非常懊悔。
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