【DSE放榜】聖保羅書院首誕超級狀元　盼讀港大法學了解社會背後運作 (12:51)

對於近日的修訂《逃犯條例》爭議，黃瀚賢表示因沒有時間所以未有參與反修例遊行，他認為成立獨立調查委員會能對整件事有更全面了解，但不希望委員會淪為政治工具。至於特首是否應撤回修例，他說需了解更多再作評論。

另外，黃同學認為通識科不會令同學變得激進，反而能讓同學了解更多資訊，培養獨立思考。他又說通識科應保留作必修科，但如果獨立專題探究（IES）改為選修，他仍然會選擇做，因完成後很有成就感。

今次考獲佳績，黃同學表示，感激學校老師的教導，以及任港大土木工程教授的父親和家庭主婦的母親一直支持。

同校的「榜眼」招俊軒，他選修物理、化學及生物，獲得6科5**，打算入讀醫科，會再與任職護士的父母商量入讀的大學。對於病人私隱爭議，他認為病人的私隱要受到尊重。他近日有參與遊行，希望特首釋出更多誠意與學生公開對話。

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