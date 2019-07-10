私院低收費病牀使用率低　申訴專員主動查政府監察推廣可否改善 (18:51)

香港港安醫院（荃灣）回覆查詢表示，港安醫院（荃灣）致力提升「低收費病牀」的使用率，平均使用率於過去10個月（2018年9月至2019年6月）達65%。

院方現提供61張低收費病牀，病人須持有香港永久居民身分證，並年滿15歲或以上，公立醫院轉介病人將獲優先處理。

為擴闊「低收費病牀」的受惠對象，自此計劃開展以來，院方已調整入住低收費病牀的限制，包括不設住院期限、入住病人不限於接受手術、病人年齡下限由18歲降至15歲，以及在新院大樓設24張低收費病牀。

港安表示，低收費病牀資料張貼於醫院各層，並上載至醫院網站。有需要人士可主動向醫生或院方提出入住。另外，院方亦會盡力配合申訴專員公署調查。

【12:19】申訴專員趙慧賢今日（10日）表示，本港兩間私家醫院，即港安醫院和聖德肋撒醫院的低收費病牀使用率低，將主動調查食衛局、衛生署及醫管局，了解在監察和推廣上，是否有可改善之處。

根據批地條款，港安醫院和聖德肋撒醫院須提供不少於兩成病牀為低收費病牀，現時低收費病牀總數為164張，由衛生署監察；另外，醫管局也與兩間私院簽訂協議，有權在流感高峰期，向兩間私院轉介公立醫院病人，病人治療費用為公院水平。

然而，申訴專員指出低收費病牀使用率尚有改善空間。她以2017至18年間的兩個流感高峰期為例，稱當時醫管局僅向兩間私院轉介共70名公立醫院病人，反映現行轉介機制未能改善低收費病牀使用率，對於紓緩公院病牀需求作用亦有限。

申訴專員歡迎市民於今年8月11日或之前，以書面方式就上述課題向申訴專員公署提出意見。

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