私院低收費病牀使用率低　申訴專員主動查政府監察推廣可否改善 (18:51)

【18:50】食衛局回應表示，兩間私家醫院已按照批地條款提供低收費病牀。低收費病牀的實際使用率受多項因素影響，衛生署過去一直在切實可行的情况下就改善低收費病牀的使用向有關私家醫院提出建議，以善用低收費病牀。食物及衛生局和衛生署會全力配合申訴專員的調查工作。
香港港安醫院（荃灣）回覆查詢表示，港安醫院（荃灣）致力提升「低收費病牀」的使用率，平均使用率於過去10個月（2018年9月至2019年6月）達65%。
院方現提供61張低收費病牀，病人須持有香港永久居民身分證，並年滿15歲或以上，公立醫院轉介病人將獲優先處理。
為擴闊「低收費病牀」的受惠對象，自此計劃開展以來，院方已調整入住低收費病牀的限制，包括不設住院期限、入住病人不限於接受手術、病人年齡下限由18歲降至15歲，以及在新院大樓設24張低收費病牀。
港安表示，低收費病牀資料張貼於醫院各層，並上載至醫院網站。有需要人士可主動向醫生或院方提出入住。另外，院方亦會盡力配合申訴專員公署調查。
【12:19】申訴專員趙慧賢今日（10日）表示，本港兩間私家醫院，即港安醫院和聖德肋撒醫院的低收費病牀使用率低，將主動調查食衛局、衛生署及醫管局，了解在監察和推廣上，是否有可改善之處。
根據批地條款，港安醫院和聖德肋撒醫院須提供不少於兩成病牀為低收費病牀，現時低收費病牀總數為164張，由衛生署監察；另外，醫管局也與兩間私院簽訂協議，有權在流感高峰期，向兩間私院轉介公立醫院病人，病人治療費用為公院水平。
然而，申訴專員指出低收費病牀使用率尚有改善空間。她以2017至18年間的兩個流感高峰期為例，稱當時醫管局僅向兩間私院轉介共70名公立醫院病人，反映現行轉介機制未能改善低收費病牀使用率，對於紓緩公院病牀需求作用亦有限。
申訴專員歡迎市民於今年8月11日或之前，以書面方式就上述課題向申訴專員公署提出意見。
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