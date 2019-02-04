DSE考生放榜前夕遇溺亡　母代領成績單：點解唔等多日 (12:47)

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天水圍中華基督教青年會中學校長陳錦偉昨晚9時許知悉事件，他聯同一名主任到醫院了解，其後回校召開危機小組會議，社工、牧師及相關教師列席。陳校長說，適逢今日放榜，校方特別關注學生情緒。

陳校長說，死者為家中幼子，有兩名兄長及一名姊姊；他為人文靜，讀書成績不俗，其中英文科成績最為突出，曾考獲全級首十名，他亦有參與校內文學活動。陳校長透露，事主希望入讀香港大學，他於文憑試中考獲接近20分成績，其中英文科獲第5級。陳校長說，死者母親及胞姊今早到學校代領成績單，陳浩霆母親表現傷心，一度慨嘆：「點解唔等多日，等埋個好消息？」

而事發時與陳同行的兩名同學，分別為該校中五及中六學生。陳校長說，二人均感到不開心，但其中一人仍表現成熟，提議校長稍後才向同學公布事件，以免影響放榜心情。陳校長表示，待放榜工作完成後，今午將就事件向全校師生及家長發信，校方會協助家屬處理死者後事，現時有6名同學會協助製作相集。

另外，死者一男一女親友今早10時許到葵涌公眾殮房辦理認屍手續，其間神情哀傷。

昨傍晚6時許，陳浩霆偕同兩名同學於海迎灘游泳期間懷疑遇溺，陳浩霆呼叫救命，友人欲下水拯救，惟因風浪太大而折返岸上報警求助，水警及消防到場搜索，在海中發現事主，救援人員合力將事主救到岸上，再由救護車送往北大嶼山醫院搶救，惟延至晚上7時51分搶救無效死亡。

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