【逃犯條例】將軍澳遊行鬧雙胞　「將軍澳民生關注組」撤7‧21遊行 (12:16)

將軍澳民生關注組稱，短短數日市民開拓出更有效丶更低成本發揮消費者力量的反抗形態；經眾多居民表達民意後，7月21日遊行已沒有堅持舉行的理由，決定取消遊行，「連帶相關責任亦由我本人葉嘉榮（關注組執行委員）一力承擔」。葉嘉榮又向該關注組成員丶本有意參加各反送中活動的市民致歉。

「728將軍澳反送中大遊行」籌備團隊發言人Hang Ng及Silvia Ma此前回覆明報查詢時表示，一班素人從Telegram認識，本計劃7月21日遊行，惟區政聯盟及將軍澳民生關注組未與素人團隊溝通下，自行發布遊行資訊。素人團隊最後決定放棄協調，另籌辦7月28日遊行，又表示不會參與7月21日的將軍澳遊行。（相關報道：將軍澳遊行「鬧雙胞」）

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