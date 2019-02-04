【DSE放榜】聖馬可狀元：若取消通識科　學生或只顧讀書不理時事 (12:24)

今年中學文憑試有12名狀元，其中一名是來自聖馬可中學的陳韋諾。他反對修訂《逃犯條例》，認為特首林鄭月娥未有真誠聆聽年輕人的意見，應該「放下身分」才能與市民好好溝通。
陳韋諾修讀物理、化學、生物和數學延伸部分單元二，有意報讀中大的醫科課程。對於有人認為通識科令學生變得激進，他不認同有關說法，又覺得若取消通識科，學生或會只專注讀書，不理社會時事。
他說自己反對政府修例，與任職公務員的父親持相反意見，但他明白不同人有不同的看法，沒有因此和家人爭論，認為最重要是和平及理性溝通。
陳韋諾表示，林鄭月娥說自己會「聆聽年輕人的意見」，但她昨日（9日）用「壽終正寢」形容修例方案，不算「真誠」聆聽他們的意見，可以再做好些，並用「撤回」一詞。他又認為，特首不應以一個「高高在上」的姿態去談判或溝通，要放下自己的身分，才能好好與市民溝通。
他亦說自己沒有補習，平日只靠參考課外書來溫習，因此沒預計自己會考獲這麼多星，為此感到十分開心。
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