【逃犯條例】林鄭稱改革青發會　科大生領袖：不知道青發會存在 (09:59)

特首林鄭月娥昨日（9日）見記者，稱修例「壽終正寢」，同時承諾改革青年發展委員會。科大學生會臨時會長黎煒進今晨出席港台節目時，稱身為大學生，過往未收過青發會相關宣傳，自己連有青發會存在也不清楚，直至林鄭月娥昨日提及才得悉，批評政府宣傳不足。
出席同一節目的理大學生會外務秘書周美芝則建議，若林鄭月娥舉行公開對話，必須安排傳媒在場和市民發言環節，與五大訴求有直接關係的官員也應該出席，而且對話議程亦要清晰，可能每星期要抽時間舉辦。她形容，上述建議其實是普通諮詢工作，「我哋學生會都識做，你做特首，做過咁多年公務員，會唔識做諗唔到？」
出席節目的另一名嘉賓、民主黨立法會議員鄺俊宇則批評，政府屢屢錯失最佳時機，指出若政府當初採用昨日言論，事件根本不會演變至今。他認為，如今人們已不信任政府，呼籲政府放下身段理順爭議，「人們並不可怕，可怕的是自己心魔」。
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