【DSE放榜】聯招改選　善用JUPAS網查看課程收生數據（附教學） (21:18)

聯招網站查看院校個別學科資訊方法：

1.於www.jupas.edu.hk/tc/programmes-offered/by-funding-category，選擇院校（圖二）；

2.按「List of Programmes」（圖三）；

3.點選相關課程聯招編號（圖四）；

4.可查看課程成績要求、報名和收生數字等資料（圖五、六）。

17至19分屬「邊緣」 A3宜選擇保險課程

學友社學生輔導顧問吳寶城接受明報網站查詢時稱，考生要有至少20分才會較容易考進八大；考獲17至19分考生，雖然分數較「邊緣」，仍有機會考進八大，可把心儀課程放進聯招首兩位（A1及A2）排序，A3則保險一點，例如可選擇公開大學課程、副學士等；雖然17至19分屬邊緣水平，但個別學科的特定要求，例如科目比重和面試等，或影響考生整體分數，因此上述分數範圍「都OK」。

至於考獲13至15分的考生，吳寶城表示除非他們有參加「校長推薦計劃」等額外途徑，否則難以考進八大，建議他們集中報讀自資學士學位課程，或考慮自資院校醫療科以外的課程，如電腦系或工程系，因根據過往數據，上述學科的收生量無滿額，獲派學位的機率較高。

明報網站實習記者 陳諄䚻

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