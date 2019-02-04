【逃犯條例】林鄭倡改組青年委員會納民意　民建聯委員：重點應改「唔聽人講嘢」作風 (20:36)

特首林鄭月娥今早（9日）再回應《逃犯條例》修例風波，稱希望改革施政作風，包括改組「青年發展委員會」，收集民意。身兼委員的民建聯區議員林琳認為，若林太認為改組委員會便能解決問題，是想法天真，強調委員會沒有實權，社會不同年齡層都不滿政府，問題癥結在於政府一直只願形式化收集公眾意見，沒有積極回應，林鄭月娥能否痛定思痛，改變「唔聽人講嘢」的作風，才是重點。
林琳接受《明報》查詢時表示，反對修訂《逃犯條例》的市民不止學生，近期多次遊行有很多不同年齡層的市民上街；現時出現的不只是青年問題，而是政府過去積累民怨，在修例事件下引爆出來。她批評，林鄭月娥身邊的人「全是精英」，其「生活圈子脫離正常人的生活」，難以推動真正貼近民意的政策。
大專學界近日拒應林鄭月娥的會面邀請，林琳認為，林太是「現在出事，才說約青年人」；林太在修訂《逃犯條例》過程拒絕與年輕人溝通，現時邀請對話被拒絕，是「你點對人，人點對你」。
同屬青年發展委員會委員的民主黨吳思諾認為，委員會主要由建制派或「成功上了岸」的人組成，很多委員是有心工作，但不太掌握一般青年面對的問題和情緒，令委員未能準確反映意見。她建議委員會由年輕人一人一票選出，成為真正的青年議會，才能更有效反映青年意見。
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