中國維權律師關注組默站7分9秒　支持被捕「709」律師 (19:50)

中國維權律師關注組今日（9日）傍晚6時在終審法院外，以默站7分9秒的形式表達對內地「709大抓捕」事件中被捕維權律師的支持，並控訴中國政府持續的政治打壓。中國維權律師關注組常務秘書鄭雅詩及法政匯思秘書游月華讀出被打壓維權律師妻子的信件。
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維權律師妻子王峭嶺、李文足、原珊珊和劉二敏等在聯名信中指出，維權期間遭受暴力和威脅恐嚇，被迫搬遷，聽到最多的是「你愈鬧，你的丈夫就判得愈重」。她們表示，香港朋友的支持「給予我們巨大的力量」，並稱「全世界嚮往愛和自由的人，一起陪着我們」。
另一維權律師的妻子許豔在公開信中質疑，「一年半了，余文生被關在什麼環境裏？有沒有生病？有沒有遭到酷刑？」她表示，不會放棄繼續維權，「願法治、公平、正義得到彰顯」。
立法會前議員、中國維權律師關注組主席何俊仁稱，早前王全璋律師與妻子李文足相見時的表現很不自然，不排除他身心都受摧殘，更可能被迫服用精神科藥物。
他指出，中國法治被踐踏，法律成為政府的打壓工具，人民權利得不到保障，在這種情况下更加不能接受香港人被送回內地，接受內地的法律制裁，否則無異於送進「黑獄」。他認為港府應直接表明「撤回」《逃犯條例》，勿玩「文字遊戲」。