中國維權律師關注組默站7分9秒　支持被捕「709」律師 (19:50)

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維權律師妻子王峭嶺、李文足、原珊珊和劉二敏等在聯名信中指出，維權期間遭受暴力和威脅恐嚇，被迫搬遷，聽到最多的是「你愈鬧，你的丈夫就判得愈重」。她們表示，香港朋友的支持「給予我們巨大的力量」，並稱「全世界嚮往愛和自由的人，一起陪着我們」。

另一維權律師的妻子許豔在公開信中質疑，「一年半了，余文生被關在什麼環境裏？有沒有生病？有沒有遭到酷刑？」她表示，不會放棄繼續維權，「願法治、公平、正義得到彰顯」。

立法會前議員、中國維權律師關注組主席何俊仁稱，早前王全璋律師與妻子李文足相見時的表現很不自然，不排除他身心都受摧殘，更可能被迫服用精神科藥物。

他指出，中國法治被踐踏，法律成為政府的打壓工具，人民權利得不到保障，在這種情况下更加不能接受香港人被送回內地，接受內地的法律制裁，否則無異於送進「黑獄」。他認為港府應直接表明「撤回」《逃犯條例》，勿玩「文字遊戲」。

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