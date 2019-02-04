女子婚外情疑遭強姦　被質疑憂女兒叫爸爸揭姦情　事主：佢見垃圾桶都叫爸爸 (19:36)

被告陳國禎（32歲）否認兩項強姦和一項非法禁錮罪。

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辯方盤問事主X時指出，她於2014年8月搬回與丈夫居住後，至11月仍與被告見面，每星期會進行一至兩次性行為，X一度否認，其後稱忘記，並同意二人曾有性行為。

辯方指出，二人的女兒其後能稱呼被告為「爸爸」或「爸B」，而X亦曾恐嚇被告，如他不能給她足夠的金錢，便不能與女兒見面，X否認。辯方再指出，由於女兒開始懂得說「爸爸」、「爸B」等，X擔心丈夫發現二人仍有幽會，故決定再度停止與被告來往，X則回應：「佢（女兒）都係咁叫我先生······見垃圾桶都叫爸。」

辯方又指出，二人曾為女兒的探視權爭執，卻「牀頭打交牀尾和」及「牀中間sex」，X則表示忘記。辯方又指出，X曾與被告及被告的朋友一同慶祝生日，事前和事後亦曾發生性行為，X表示忘記，又否認自己曾告知被告「想生番個BB」，但承認二人至案發前數天仍有性交。

辯方再指出，X當日事後偷取被告的錢包，被告要求取回錢包，X最終於案發當日交還錢包，惟沒歸還錢包內的現金，X一概否認。X一度激動在庭上大喊「點解你哋講到咁嘅？」、「佢侵犯我，搞散我頭家」、「阿禎你行出嚟，邊個對唔住邊個？」

案件明（10日）續。

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