【逃犯條例】市民發起周日沙田區遊行　附近居民：和平遊行可接受 (19:07)

本報記者今日（9日）到暫定的遊行路線視察，翠田村足球場是一個五人足球場，毗鄰沙田車公廟及新田村；廟內職員稱未知周日會否按遊行有特別安排；新田村內有約20間商舖，有村民稱平日村內環境清幽，人流稀少，希望遊行不會帶來太多噪音。另外，沙田市中心巴士總站位於沙田正街，該處交通繁忙，亦有不少食肆地舖。

至於在遊行終點沙田政府合署，前方有兩條行車線，附近亦有排頭村遊樂場，該處是一個七人足球場。居於毗鄰沙田政府合署的排頭村、在村內經營香燭店的村民藍小姐擔心，遊行當日人數眾多，連排頭村內的空地也被佔據，「當日會離開沙田區避一避。」她說，和平遊行是可以接受，但不要如「暴徒」一樣擲東西及衝擊。

另一排頭村村民、在村內涼果店工作的阿泉表示，不擔心周日遊行會影響生意，「可能會更好，天氣太熱他們會買飲品」。他同樣認為和平遊行可接受，「就算他們衝擊都不是衝擊商舖。」

學生組織「中學生反修例關注組」今日在沙田港鐵站外設「連儂牆」，同時派傳單宣傳沙田區遊行。組織成員、19歲的Jack會參與周日的遊行，他說，發起人不停強調遊行是「和理非」，相信當日參加者以沙田區街坊為主，「最多叫口號」，雖然無法預計會否有人留守，但相信大部分人會和平散去，對附近居民只有少許影響，希望他們不要太擔心。

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