方國珊被指非法套丁　官裁須交回土地賠逾82萬兼付訟費 (19:18)

原告關雄盛，為已故地主何淑明的長孫暨遺產執行人，被告包括方國珊、其擔任董事的宏億置業有限公司、18名男丁，以及地政總署。判辭簡述案情指出，方國珊持有的地產公司「田宅行」在1995年與原告簽下發展協約，由原告提供土地，「田宅行」負責建屋，建成後其中兩幢屋分予原告，惟至2004年仍未竣工，原告其時要求取回土地。同時，在1995年至2007年間，方國珊分別向18名男丁換取丁權。

判辭指出，「田宅行」與各名男丁簽訂協議，並在部分人的遺囑上，需指定宏億置業為其名下丁屋的執行人，以及指定方國珊為其代理人處理該丁屋物業。男丁既把丁權轉售予方國珊，卻向地政總署宣誓稱為該土地的唯一業權人。法官直指這屬於虛假陳述，因宏億置業才是土地利益的擁有者，男丁僅以信託形式持有土地，因此無可爭議的是，方國珊必然在與男丁議定協議的過程中，知悉當中涉及虛假陳述，而這協定必屬違法。

判辭亦指出，方國珊7次修改其書面供辭，例如最初聲稱她與何淑明為聯合發展商，其後又改稱她僅是代理人，並解釋此為手民之誤，可見她為了「力挽狂瀾」，力圖將她有份參與違反協約一事置身事外。

判辭更指出，方國珊的辯解有違常理，在1997年時親自簽署「田宅行」與各男丁的協定項目，方國珊在審訊時卻稱並不知情。判辭表示對此難以置信，因方國珊既然信誓旦旦稱幫助他人建屋是其理想，又聲稱自己投資了1200萬元，不可能不知道項目詳情及企圖免責。

判辭最終裁定方國珊非法佔有屬於原告的兩幢屋，但由於該協定屬違法，該兩幢屋亦不屬原告。

判辭提到，即使法庭發現本案涉及欺詐成分，地政總署已向各作假誓的男丁發出建屋牌照和同意書，但不宜撤回，因該些土地已被開發，若將來有山泥傾瀉等問題，地政總署可保留追究權利。

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