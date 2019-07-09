丁權司法覆核案　政府決定上訴 (18:40)

發展局表示，高院原訟庭裁定，丁屋政策下以私人協約及以換地申請官地方式興建丁屋，不屬於《基本法》第40條內的新界原居民合法傳統權益。當局指出，有關判決涉及《基本法》第40條的詮釋，具憲制上的重要性，經考慮法律意見後，政府認為有理據就原審判決提出上訴；由於涉及司法程序，政府現階段不適宜公開評論上訴理據的細節。

另外，原訟庭早前表明，有關裁決將於10月8日起生效。發展局表示，即使裁決目前未生效，由於原訟庭已裁定以私人協約及以換地申請官地方式興建丁屋，不屬於受《基本法》第40條保障的合法傳統權益，政府認為在裁決生效前如何處理該兩類申請，應採取審慎態度。至於在裁決頒布前已臨近完成的申請個案，當局決定由今日起至裁決生效前，就4月8日或以前已準備簽立批約的個案，地政總署將恢復處理餘下手續，署方短期內將聯絡申請人跟進；在未有上訴結果期間，地政總署將繼續暫停處理屬這兩類申請的其餘已接收個案，亦會暫停接收這兩類申請的新個案。

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