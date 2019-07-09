【逃犯條例】立法會紅色警示周四早上8時解除 (18:20)

立法會七一下午遭反對修訂《逃犯條例》的示威者衝擊，當日傍晚發出紅色警示，要求立法會大樓內所有人立即撤離。立法會秘書處總務部今日（9日）向議員發出電郵，表示紅色警示將於周四（11日）早上8時解除，讓議員、議員職員、秘書處職員及記者返回立法會大樓工作。
秘書處總務部指出，保險公司確認立法會大樓的公眾責任保險單對正常辦公活動仍然有效，惟條件包括公眾參加的任何導賞團及任何其他活動須暫停等，且保單不會涵蓋於大樓舉行的立法會或委員會會議。
總務部宣布，立法會紅色警示解除後，立法會大樓只開放天橋入口及公眾入口2；辦公室樓包括議員辦事處、秘書處職員辦事處、記者室、5樓咖啡角、天台花園及所有會客室都會開放；立法會停車場亦開放；但地下大堂及所有會議設施將會關閉，立法會餐廳暫停營業，所有教育導賞團及公眾服務亦會暫停。
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