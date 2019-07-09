男子涉非禮同屋女生脫罪　官質疑事主稱被告趁單位有他人時犯案 (18:09)

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年約40歲的男被告被控兩項非禮罪，控罪指出，他分別於2008年9月至11月期間，以及2018年2月7日，在相同住址非禮女子X。法庭早前下令不准報道事主與各人的關係。

裁判官引述事主證供稱，她於2008年時就讀小六上學期，被告在某晚把事主帶到廁所，脫事主內褲非禮她下體，又捉她的手摸被告下體，而當時住所仍有其他人。裁判官認為，涉案單位面積不大，事主形容非禮持續數分鐘，被告為何趁單位有其他人時非禮事主，而非選擇兩人獨處時犯案，對此感疑惑。

裁判官續說，此案事主證供非常重要，雖兩項控罪應分開考慮，若其中一項控罪有失實嫌疑，將影響事主在另一控罪證供的可信程度。裁判官指出，事主稱去年遭被告非禮，其後把事件告知另一人，但兩人在庭上證供有出入，事主僅稱遭摸胸，另一人則說事主遭摸胸及臀部。

裁判官認為，辯方呈堂相片顯示被告與事主自2008年後，關係沒有明顯轉變，亦有一起用餐和出席生日會；被告妻子亦稱，兩人關係良好，至近年因其他理由才令他們關係變差。基於上述理由，裁判官對事主的講法有懷疑，構成合理疑點，終裁定被告兩項非禮罪名不成立。

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