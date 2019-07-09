【逃犯條例】回應林鄭講話　民陣：「壽終正寢」非法律用語 (17:44)

特首林鄭月娥今早（9日）見傳媒，表示修例工作「完全失敗」，條例草案已經「壽終正寢」。民陣召集人岑子杰其後回應有關説法，批評「壽終正寢」並非法律用語，「我相信大家翻遍全香港的法律，都不會找到壽終正寢四個字」，又指特首顧及面子，不肯正式撤回修例，導致多人犧牲生命。
對於林鄭月娥拒絕成立獨立調查委員會，岑子杰稱監警會的成員組成偏頗，缺乏民主派與開明建制派的成員，表示監警會的最終報告「肯定難以讓人取信」。他又指出，獨立調查委員會不是針對警察，同樣會調查各級官員的失誤，避免同樣事情再發生。
林鄭月娥早上表示，願意與學生代表在無前設情况下對話。岑子杰表示，特首不願意放下自己的傲慢，直接回應民間的五大訴求，批評她「假對話，真對立」。岑子杰又稱，林鄭月娥應承諾停止拘捕示威者和釋放被捕者，「創造一個安全、友善、有效的空間，去促成對話」。
另外，民主派多名立法會議員見記者，回應林鄭月娥言論。民主派會議召集人毛孟靜認為林鄭月娥有關字眼是語言「偽」術，批評她為了面子，不肯用清楚明確字眼向港人交代撤回修例。她又指出林鄭月娥基於政治倫理必須下台，「不能只要求香港人給你第二次機會，你卻不給第二次機會予香港年輕人」。
民主黨立法會議員尹兆堅斥責林鄭月娥有關用語是「呃呃氹氹」、「當市民三歲細路哥」。他亦提到林鄭月娥不願設立獨立調查委員會一事，稱監警會已成「娥粉俱樂部」，質疑監警會「自己查自己」的公信力何在。
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