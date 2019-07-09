休班警長涉跟蹤非禮女友人脫罪　官：事主作供誇張失實 (17:04)

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被告黃家傑（43歲）是警署警長，他否認一項非禮和一項遊蕩罪。裁判官裁決指出，事主X（45歲）接受辯方盤問時迴避，其證供不合邏輯、前後矛盾、誇張失實，令案件存有不可能性；例如，在X聲稱的7次非禮事件當中，她在首次事件發生後已感「十分十分驚」，惟她仍逗留在被告單位逾半小時，兩人亦一直保持近距離，而且X不能合理解釋為何不求救。

至於X曾供稱，案發時「驚到腳震」、「郁都郁唔到」，裁判官認為不合理，質疑X既然驚慌，為何又能夠自行離開；又指出X聽見被告表示頭痛後，曾理性分析幫助被告，「冇可能剎那間抹殺恐懼，變咗個治療師幫人醫頭痛。」

裁判官又表示，X曾稱「情人」與「男朋友」有分別，「情人係蘭桂芳嗰啲」，而兩人對話內容顯示，X面對被告「搵你做一夜情人，OK？」、「申請著性感啲」等要求從無迴避。

因此，裁判官表示無法得悉被告與X案發當晚「究竟發生咩事」，由於疑點利益歸於被告，終裁定被告非禮罪不成立，其遊蕩罪亦因此不成立。惟裁判官寄語被告，法庭判他無罪不代表他實在清白，並籲他好自為之。

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