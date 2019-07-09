沙田女子墮樓亡　威院證實為自行離院病人 (22:40)

威爾斯親王醫院發言人表示，今午2時半，該院耳鼻喉科病房職員發現一名女病人自行離開後失去聯絡，職員隨即在醫院搜索並聯絡病人家屬，15分鐘後報警。至下午6時，院方接獲警方通知該病人從高處墮斃。

院方對事件深表難過，會繼續與病人家屬保持聯絡，提供協助，並已透過「早期事故通報系統」將事件通報醫管局總辦事處。院方將就事件成立調查小組，8星期內呈交報告。

【16:03】沙田茂林閣一名女子墮樓亡。下午2時40分，警方接獲保安員報案稱有人倒臥上址一樓平台，救護人員到場證實事主身亡。警方在場調查死者身分及墮樓原因。

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