【逃犯條例】回應林鄭「壽終正寢」論　李慧琼：釋除部分人疑慮 (15:44)

行政長官林鄭月娥今日（9日）以「壽終正寢」來形容《逃犯條例》修訂工作已經終止，民建聯主席李慧琼認為，有關說法用於釋除部分人疑慮，修例工作實際上已不可能繼續，新舊說法實質上無異。
至於林鄭月娥提出檢討各大諮詢架構及改組青年發展委員會，李慧琼認為政府方向正確，不過在現時網絡世界及社交網絡盛行的世代，蒐集民意的方式、民情的監察，以及政府信息發放的方式及效率才是關鍵。
被問到終審法院前首席法官李國能倡成立獨立調查委員會，李慧琼稱民建聯認為調查警察或針對警方的調查，未必能得出客觀結論。對於前民建聯主席曾鈺成稱，在「人大8·31」框架外重啟政改，她說，要找具體方法令社會回復冷靜並不容易，政府都希望一步步去做，她建議政府考慮成立專責與青年人溝通的隊伍。她認為，社會深層次矛盾是多樣性的，自佔中後或近年高樓價，青年對向上流或「上樓」方面是失望，甚至是絕望。
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