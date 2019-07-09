女子婚外情疑遭禁錮強姦　辯方：事主丈夫才是真正受害人 (15:28)

X今續供稱，被告陳國禎（32歲）施襲後強姦她，X曾踢和推開被告但不成功。被告完事後走出房外吸煙，她則用其手機以WhatsApp語音信息告知丈夫「救我，我畀阿禎捉走咗」，以及用被告的手機致電丈夫，要求丈夫報警和告知丈夫自己身處的位置。她又趁被告離開房間時找到紙和筆，並寫下「救命」和「7樓」的字眼，多次把字條拋出窗求救。被告其後問她「做咩呀，係咪要報警呀？係咪要丟嘢落街？」被告遂掌摑她，並再度強姦她。

辯方大律師彭彼得盤問X時指出，她除了育有一名女兒，在內地亦有另一名女兒，X一度稱該小孩屬其男友，其後稱丈夫不希望將此事外傳。辯方又指出，X為取得香港身分證而嫁給丈夫，並在取得身分證後拋棄丈夫，X一概否認，但她透露，自己與被告於2014年2月開始同居，並於兩個月後懷孕，惟她於8月決定返回丈夫身邊。

辯方指出，當時被告非常照顧她，又做兩份工作，更送1萬元現金和8000元的金豬予X的內地親戚，X亦用腹中胎兒逼被告給她錢，X否認，並指被告曾持刀嚇她，又「日日拜神，話我個BB有問題」。

辯方指出，X與丈夫同住後再有新計劃，她再聯絡被告稱自己仍想念和愛他，惟因「姨媽姑姐」的關係，二人的關係須保密，X表示忘記此事。辯方又指出，X其後着被告每個月給她6000至1萬元，X否認。辯方再指出，二人其後每星期進行兩次性行為，X沒回答，又稱「阿禎，你望住我」。案件未完，下午再續。

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