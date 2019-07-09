前「豪宅大王」秦錦釗走私案　碼頭主管判囚21月 (15:13)

被告秦礎成（45歲）被控一項串謀輸出未列艙單貨物，負責涉案碼頭的管理工作。控罪指出，他於2010年至2012年間，串謀他人在香港屯門內河碼頭租用一些貨運站及停泊位，將高價值貨品包括工業用金屬、冷藏食品及電子產品，藉內河商船走私到內地。秦錦釗等4人原被控同一罪，但後來獲控方不提證供起訴。秦礎成曾因此申請撤回認罪答辯，但法官認為找不到原因須推翻不含糊的答辯，故拒絕申請。

辯方求情稱，被告並非主謀，沒有證據顯示他有任何得益；他受本案影響長達7年，對其心理、家庭、財政造成困擾，他更出現抑鬱症病徵，需定期覆診及服藥。被告妻子因本案與他離婚，並取得女兒撫養權；其母親亦患病，並擔心被告接受法律程序，今年5月離世。

辯方續說，被告在開審前認罪，望法庭能酌情扣減三分一刑期；他深感悔意，至今還押19個月，本案貨品價值不明，望法庭輕判。

法官判刑時稱，案情提到的走私為期7個月、被告不是主謀、相關貨品價值不明、被告得益不明，以30個月為量刑起點；考慮到被告在最後一次預審才認罪，故扣減四分一刑期；被告無案底可減刑一個月，以及對比同案其他被告獲不提證供起訴相同罪行，秦礎成或覺得「好似司法不公」，但法官強調控方有權不起訴其他被告，並有理據，為減輕秦礎成受委屈之感，減刑一個月；另考慮被告的悔意、受案件困擾7年，終判被告監禁21個月。

另外，法官稱本案6名被告於2015年遭起訴，至去年底預審及開審，鑑於案情複雜，更需赴內地取證，認為控方沒有不合理延誤。

其他報道︰自薦中學開講座被拒 阻學生上學 龍心與女友涉校外遊蕩傷人

其他報道︰婦兜搭帶工廈按摩 搶九旬翁勞力士