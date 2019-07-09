中大研究：嚴重睡眠窒息症未識別　手術後現心血管問題風險高一倍 (14:29)

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「阻塞性睡眠窒息症」是普遍的睡眠呼吸疾病，患者上呼吸道在睡眠期間受阻，導致缺氧，令患者難以進入深層睡眠及難獲足夠休息。

研究團隊與本地及馬來西亞、新加坡、加拿大等地共8間醫院合作，追蹤1218名45歲以上、未確診睡眠窒息症並即將接受非心臟手術的人。當中約七成人經睡眠測試後，確診有阻塞性睡眠窒息症，一成多屬嚴重程度。研究顯示，有嚴重睡眠窒息症的人手術後30天，心血管問題出現率為30%，比沒有患該症的14%高出一倍。病人出現的心血管問題包括心肌梗塞、充血性心力衰竭、中風等；研究中有6名嚴重睡眠塞息症病人因心臟病而死亡。

中大醫學院內科及藥物治療學系系主任兼何鴻燊呼吸系統學講座教授許樹昌解釋，手術用的麻醉藥、鎮靜劑及止痛藥令病人進入睡眠狀態，抑制呼吸，加重睡眠窒息症病情，病人會面臨更嚴重的缺氧情况，令血管收縮，引發心血管問題；部分人要接受氣管插管或術後肺通氣。

中大醫學院麻醉及深切治療學系教授陳德威表示，病人若術前確診睡眠窒息症，並有適當治療，可以避免不必要的治療，減輕患者及醫院負擔。他建議病人術前接受簡單問卷或可攜式睡眠窒息症診斷儀的篩查測試，令有睡眠窒息症的人獲額外監測和治療，降低術後出現心血管併發症的風險。

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