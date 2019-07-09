醫生巴士非禮女生　官嘆可惜輕判社服令 (14:15)

被告劉嘉駿（27歲），早前否認一項非禮罪名。控罪指出，被告在前年9月25日早上，於巴士車廂非禮未成年少女X，被告一度否認控罪，至上月26日被裁定非禮罪成。

辯方求情時透露，被告的社會服務令報告正面，並指出被告自小參與不同規模的義工服務；又形容被告勤奮，由中學至大學畢業都獲得獎學金，至近年仍進修內科專科考試。辯方又指出，被告目前已被醫管局停職，若判監會令他面對長期甚至永久停牌，社會服務令對他已有警惕作用，希望裁判官給予機會被告服務市民，並讓他得到最後一個機會更生。

裁判官陳慧敏在庭上質疑被告的悔意，指審訊令未成年的事主X需出庭作證，要她憶起難堪經歷，認為被告不適合社會服務令。陳官認為女性乘搭公共交通工具時需要保護，表明同類案件一般會判處14至28日的即時監禁，惟考慮到被告大學畢業，任職公立醫院醫生期間獲得病人良好評價，對被告的遭遇感同情，加上被告犯案動作的力度、次數和時間，嚴重程度比同類案件較輕，故由原本考慮判處3星期的監禁，輕判他240小時社會服務令。

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