【逃犯條例】林鄭：願與學生代表無前設對話　大專學界：未達兩大前提絕不對話 (17:15)

【17:15】八間大專學院學生會發表聯合聲明，稱已多次明確指出考慮見面的前設，是永不追究6月9日及往後反送中運動抗爭者，以及公開會面必須公平公開邀請廣大市民、各界別代表及傳媒出席，重申若然林鄭月娥政府未達成以上兩項條件，絕無會面可能。
聲明又強烈譴責林鄭月娥逃避市民訴求，從不正面回應，指出林鄭月娥的修例「壽終正寢」一說有兩個漏洞。其一是修例有可能於下屆立法會會期重啟，其二則是《議事規則》中只有撤回或押後之說法，從無暫緩及「壽終正寢」等字眼，呼籲林鄭月娥改變其「好打得」、「要面子」的態度，虛心聆聽並作出回應。
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【13:26】修訂《逃犯條例》爭議未息，特首林鄭月娥出席行政會議前見記者，表示願意與學生代表進行無前設對話。
林鄭月娥稱，願意與學生代表公開對話，但希望對話是互無前設下進行，強調會盡快聯絡學生代表。
林鄭月娥又說，針對專注統籌青年發展工作的青年發展委員會，政府會大幅改變其組成及運作模式，並稱有關工作將馬上展開。
科大學生會外務副會長吳一鳴表示，是次運動沒有大台，他們不能代表所有人，難以反映全部民意，故認為如要對話必須要在有各界別人士的平台上，並以五大訴求為前設下討論，「若不然我們有什麽可討論？」。
民建聯主席李慧琼則認為，希望政府用最大的誠意聆聽學生的聲音，而學生代表亦應理解兩方在沒有前設的情況下溝通才可更坦誠，希望各方能珍惜機會，而各大專院校校長也應發揮中間協調的角色促成對話。
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